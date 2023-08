Sem Steijn geeft FC Twente goals én branie

Ook weer niet al te kritisch, want Steijn is in de eerste weken van het seizoen heel bepalend voor FC Twente met cruciale goals in beide duels met Hammarby en ditmaal tegen PEC Zwolle. In vergelijking met de statistieken van de nummer tien (drie goals in vier duels) is spits Manfred Ugalde, deze zomer voor circa 4 miljoen euro definitief overgenomen van de City Group, tegenvallend uit de startblokken gekomen. Nog geen enkele goal maakte de Costaricaan in zes duels en dat vreet zichtbaar aan hem.

Steijn twijfelt niet aan het scorend vermogen van de nummer negen. „Ugalde schoot er vorig jaar ook de ene na de andere in. Elke speler heeft wel eens een periode dat de ballen er minder in gaan, maar dat komt echt wel weer.”

Zorgelijk

Met het oog op de Europese ontmoeting met Fenerbahce in de play-off van de Conference League was het zorgelijk dat Youri Regeer en Joshua Brenet geblesseerd uitvielen. Laatstgenoemde na een stevige overtreding van PEC Zwolle-verdediger Bart van Hintum. In die fase maakte PEC Zwolle gelijk via een door Ferdy Druijf benutte strafschop, maar over negentig minuten gezien was FC Twente de duidelijk betere ploeg.

Sem Steijn met de 2-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Over de inzetbaarheid van Brenet en Regeer maakt Steijn zich nog niet zoveel zorgen. „Ik weet niet of die niet kunnen spelen. Joshua kennende zal hij er wel bij zijn. Dit is een wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt, daar wil iedereen pijn voor lijden.”

Vertrouwen

Steijn kijkt vol vertrouwen vooruit naar de krachtmeting met Fenerbahce ondanks de verwachte heksenketel in Sukru Saracoglu en de grote namen bij de Turken met onder meer Dusan Tadic, Edin Dzeko en Sebastian Szymanski. „We moeten lef hebben daar en durven voetballen. Het is juist lekker om in zo’n heksenketel te spelen. Natuurlijk hebben zij veel grote namen, maar wij zijn ook heel goed. We moeten niet onder de indruk zijn van dat soort spelers. Dit is vooral een mooie kans om onszelf te laten zien.”

Vorig jaar strandde FC Twente in de play-off van de Conference League tegen de latere verliezend finalist Fiorentina. Ook toen begon het tweeluik met een uitduel en in Florence kwam FC Twente in de eerste helft onherkenbaar voor de dag. De ploeg leek toch wat onder de indruk van de tegenstander en omstandigheden. In Enschede kwam FC Twente toen nog dicht bij een plek in de groepsfase. Steijn denkt dat de tukkers geleerd hebben van die ervaring. „Voor veel spelers was dat toen de eerste Europese wedstrijd. Dat speelde wel een rol. Ik denk dat de ploeg daarin nu verder is. Hammarby-uit was ook een chaos en daar zijn we goed mee omgegaan. We hebben in ieder geval meer ervaring met Europees voetbal. Het zou geweldig zijn voor de club en voor ons als spelers om de groepsfase te halen. Daar moeten we alles voor gaan geven.”