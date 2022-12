Oranje strandde twee keer in achtste finale WK, in zeer beladen duels

Bij het veelbesproken WK van 1990 wist Europees kampioen Oranje de favorietenrol niet waar te maken. In de groepsfase speelde het elftal van bondscoach Leo Beenhakker gelijk tegen Egypte (1-1), Engeland (0-0) en Ierland (1-1). In de achtste finales tegen West-Duitsland verloor Nederland met 2-1.

Frank Rijkaard kreeg geel voor een overtreding op Rudi Völler en spuugde hem in zijn haar. De scheidsrechter stuurde beide spelers kort daarna met een rode kaart weg, waarna Rijkaard nog een keer spuugde op Völler.

Slag van Neurenberg

Ook de uitschakeling van 2006, tegen Portugal (0-1), is veelbesproken. Toen bleef het niet bij één rode kaart. Portugal kwam via Maniche halverwege de eerste helft op voorsprong. Oranje was via Phillip Cocu, nog dicht bij een treffer maar de lat stond de gelijkmaker in de weg.

Valentin Ivanov geeft rood aan Giovanni van Bronckhorst. Het zou niet bij deze ene kaart blijven bij deze ontmoeting op het WK in 2006. Ⓒ ANP/HH

Vooral de tweede helft werd er nog maar weinig gevoetbald. Scheidsrechter Valentin Ivanov stuurde vier spelers weg met een rode kaart na twee keer geel. Acht andere spelers kregen één gele kaart. In totaal greep Ivanov dus twintig keer in de borstzak naar een kaart. Later ging het de boeken als de Slag van Neurenberg.

Record

Bij Oranje, dat onder leiding stond van bondscoach Marco van Basten, kregen Khalid Boulahrouz en Giovanni van Bronckhorst rood en bij Portugal Costinha en Deco.

Portugal en Nederland verbraken in dat duel een record. Nog nooit vielen er zoveel rode en gele kaarten in één WK-wedstrijd.

In 1934 en 1938, tijdens de eerste twee deelnames van het Nederlands elftal aan het WK, bestond het toernooi nog maar uit zestien deelnemende landen. Oranje verloor toen beide keren de eerste wedstrijd en was daarmee direct uitgeschakeld en wist de kwartfinales niet te bereiken.