Rotterdammer lag tot 02.00 uur berichtjes te beantwoorden Handballer Dani Baijens geniet ondanks korte nacht van gigantische stunt: ’Dit geeft ook héél veel energie’

Door Eddy Veerman

Dani Baijens had nauwelijks een oog dichtgedaan, nadat Oranje in de late avonduren gastland Hongarije in de openingswedstrijd van het EK voor liefst 20.000 toeschouwers had verslagen. „De adrenaline, je zit daarna nog zo in de flow van de wedstrijd. Tot iets van 02.00 uur heb ik alle berichtjes liggen beantwoorden. Maar moe, nee. Dit geeft ook héél veel energie, dat je zo’n uitverkocht stadion stil krijgt. Kippenvel, als ik nu foto’s van de avond ervoor terugkijk.”