Irritaties Denis Shapovalov over trage Rafael Nadal: ’Jullie zijn allemaal corrupt’

Shapovalov deed zijn beklag bij de umpire die niet ingreep. „Jullie zijn allemaal corrupt”, sneerde hij referee Carlos Bernardes onder meer toe. Na een gesprekje met Nadal aan het net werd Shapovalov weer rustig.

Nadal leek na twee sets op weg naar een snelle zege, maar nadat Shapovalov de derde had gewonnen ontstonden de problemen. „Ik zat er helemaal doorheen. Het was zo warm. Ik kreeg last van mijn maag en hij ging ook nog steeds beter spelen”, vertelde Nadal, die met wat tabletten op de been bleef. Met een break in de tweede game van de vijfde set pakte hij een beslissende voorsprong. Na 4 uur en 8 minuten was het duel voorbij.

Bekijk ook: Rafael Nadal weer stap dichter bij 21e grandslamtitel na zwaarbevochten zege

Pas vrijdag hoeft Nadal weer de baan op. Door een nieuwe toernooi-indeling heeft hij een dag extra vrij. „Dat komt heel goed van pas, ik ben geen 21 meer hè”, sprak hij nog op de baan om vervolgens even terug te kijken op moeilijke maanden. Een voetblessure hield hem lang aan de kant, terwijl hij in december ook nog positief testte op corona. „Twee maanden geleden vroeg ik me nog af of ik zou terugkeren op dit niveau en nu kan ik geschiedenis schrijven. Het is een cadeau van het leven.”