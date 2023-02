De Graafschap komt met goed nieuws: trainer Poldervaart ontslagen uit ziekenhuis

„De aanname is dat het dieptepunt is bereikt. De klachten worden niet erger, waardoor er in het ziekenhuis weinig verder gedaan kon worden. Daarom is besloten dat Adrie naar huis kon”, verklaarde De Graafschap, dat aangaf dat de trainer nu een revalidatieproces wacht. Hoe dat eruit ziet, is nog onduidelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet

Poldervaart bedankte op de website van de Keuken Kampioen Divisie-club iedereen die kaarten en geschenken heeft gestuurd. „Dat sterkt mij enorm en geeft mij veel energie om het revalidatieproces aan te vangen”, aldus de trainer.

Poldervaart meldde zich op 5 februari ziek. Een dag later werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De ziekte van Guillain-Barré is een ziekte waarbij de spieren in armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken kunnen verzwakken.