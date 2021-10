’Daley Blind veruit de beste in de topper’

Doel

„Remko Pasveer had een aantal heel goede reddingen, voetbalt goed mee, straalt rust uit en heeft opnieuw prima gekeept. Nu in een topper tegen PSV”, zegt de 3-voudig international over de man in vorm onder de lat bij Ajax.

Defensie

„Noussair Mazraoui zit in de bloei van zijn carrière, zien we de laatste tijd. Hij is echt een Ajax-back, een extreem moderne ook. Hij heeft heel veel voetbalkwaliteiten en verdedigen kan hij ook, dat wordt steeds degelijker.”

„Naast Mazraoui staat Jurriën Timber. Ik vind het knap hoe hij zich manifesteert, hij is een absolute meerwaarde voor Ajax en van hem gaan ze heel lang plezier hebben. Of niet, als de interesse van andere clubs massaal wordt. Als hij slim is, blijft hij nog een aantal jaren bij Ajax, maar hij komt ook op me over als een jongen die verstandige keuzes maakt. Het is knap dat hij zo jong al zo constant presteert, ook in topduels.”

„Daley Blind is voor mij de speler van de week. Hij speelde overigens linksback, maar staat bij mij even centraal. Hij heeft zoveel gevoel voor ruimte, het gevoel voor het inspelen van de juiste man en laat het voetbal zo makkelijk lijken. Echt heel erg knap. Ook al zet je druk op hem, dan voetbalt hij zich er onderuit. Hij was veruit de beste in de topper.”

„Tyrell Malacia is echt een talent en is mijn linksback. Hij maakte tegen Cambuur de heel belangrijke 2-3. Hoe hij zich verhoudt tot een plek in Oranje? Bij Oranje wordt tactisch iets anders gevraagd dan hij nu bij Feyenoord gewend is, maar ik denk dat hij de tijd moet krijgen zich aan te passen. Dan is het een speler waar je heel veel plezier aan kunt beleven.”

Middenveld

„Steven Berghuis maakte een fantastische 1-0 en is voor Ajax nu al op cruciale momenten bepalend”, aldus de voormalige back van onder meer PSV en Feyenoord. „Als je jezelf zó manifesteert na een moeilijke beginfase, met veel kritiek en commentaar, de negatieve publiciteit vanwege zijn overstap vanuit Feyenoord: dan heb je echt karakter. Hij is bijna al niet meer weg te denken uit dit Ajax. Niet voor niets houdt hij een fantastische speler als Davy Klaassen zelfs op de bank.”

„Voor Guus Til geldt bij Feyenoord hetzelfde als voor Berghuis. Zo snel is hij bepalend. Het kan altijd beter, maar hoe hij tegen Cambuur ook weer de ballen klaarlegt, daar zit zoveel voetbalgedachte achter. Mooi om naar te kijken.”

„Bart Ramselaar speelde op zijn positie achter de spits. Echt een heel fijne speler en ik vind het echt jammer voor hem dat het er bij PSV eerder niet is uitgekomen. Hij geeft ook nooit op, gaat altijd volle bak, is goed aan de bal en dan vaak ook beslissend. Hij is een heel belangrijk onderdeel van het huidige Utrecht.”

Aanval

„Jens Toornstra is echt de motor van dit Feyenoord. Altijd belangrijk, altijd positief en van onschatbare waarde”, aldus de vroegere captain van de Rotterdammers. „Superbelangrijk in de manier waarop het huidige Feyenoord wil spelen, met veel druk vooruit. Hij speelt nooit een 5.”

„Sébastien Haller was opnieuw heel goed en sterk aan de bal. Hij lijkt zich te hebben aangepast en andersom. Zijn kwaliteiten komen er nu echt uit. De defensie van PSV had heel erg lastig en kreeg weinig grip op hem. Met zijn kopbal (de 2-0, red.) besliste hij min of meer de wedstrijd.”

„Dusan Tadic is enorm goed in zijn rol als aanvoerder. Als je hem Ajax bij de hand ziet nemen: hij heeft een omslag gemaakt van negatief naar positief. Hij is megapositief, opbeurend, een echte aanvoerder die de jonge jongens bij de hand neemt. Tegen PSV had hij ook weer een goal en een assist.”