Monza langer op kalender Formule 1

Het circuit van Monza is sinds de start van het WK in de Formule 1 decor voor de Grote Prijs van Italië. Komend weekeinde wordt de 68e keer. Slechts één keer in de historie week de Formule 1 in Italië uit naar een ander circuit. Dat was in 1980 naar Imola.

'La Pista Magica' is het thuiscircuit van Ferrari, de Italiaanse renstal die zijn hoop voor komende zondag heeft gevestigd op Charles Leclerc. De Monegask bezorgde Ferrari afgelopen zondag in het Belgische Spa-Francorchamps zijn eerste zege van dit jaar.

Monza staat voor snelheid. Vorig jaar reed de Fin Kimi Räikkönen er de snelste ronde ooit, met een gemiddelde snelheid van 263,587 kilometer per uur. Michael Schumacher won in 2003 de Grote Prijs van Italië op Monza met een gemiddelde van 247,585 kilometer per uur.