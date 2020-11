Ajax wint ruim van Heracles Almelo

Vitesse liet zaterdagavond na om net als Ajax op 24 punten te komen. De Arnhemmers kwamen op bezoek bij FC Groningen niet verder dan een gelijkspel. PSV kan bij een zege op FC Twente net als Vitesse op twee punten van Ajax komen.

Het vizier van de formatie van trainer Erik ten Hag zal nu snel worden gericht op de Champions League. In de vierde speelronde krijgen de Amsterdammers daarin woensdagavond te maken met FC Midtjylland. Een zege op de Deense club lijkt een vereiste om de groepsfase door te komen.

Of Davy Klaassen meedoet tegen de kampioen van Denemarken is nog de vraag. Tegen Heracles moest de 27-jarige middenvelder halverwege de eerste helft al naar de kant. Heracles-aanvaller Rai Vloet was met een overtreding verantwoordelijk voor een bovenbeenblessure bij Klaassen, die exact negen jaar geleden debuteerde in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Jurgen Ekkelenkamp verving de Oranje-international.

Davy Klaassen blaast de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Een minuut of vijf na het uitvallen van Klaassen zorgde Neres met een schitterende treffer voor de 2-0 in de ArenA. De Braziliaan vond met een enorme uithaal de bovenhoek. Neres stond in de zesde minuut met een assist al aan de basis van de snelle openingsgoal van de Amsterdammers. Hij bediende Lassina Traoré. Het schot van de spits uit Burkina-Faso was Heracles-goalie Michael Brouwer te machtig.

De wedstrijd was na de twee treffers al beslist, maar dat werd nog eens extra duidelijk gemaakt toen de verdediging van de club uit Almelo stond te slapen bij een snel genomen hoekschop van Dusan Tadic. Zakaria Labyad profiteerde en scoorde tien minuten voor rust bij de eerste paal.

Lassina Traoré heeft snel voor de 1-0 gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Ook in de tweede helft had Ajax helemaal niks te duchten van de ploeg uit Overijssel. In de 57e minuut zorgde Tadic op aangeven van Perr Schuurs voor de vierde Amsterdamse treffer. In het vervolg lieten de Amsterdammers de teugels wat vieren, maar aan het creëren van kansen kwam de matig spelende opponent niet toe. Een kwartier voor tijd zorgde Labyad voor de vijfde treffer.

Drama voor Robin Pröpper

In de 68e minuut tekende zich een drama af voor Robin Pröpper. De aanvoerder van Heracles Almelo ging na een duel met Traoré naar de grond en leek direct te beseffen dat hij met ernstige knieblessure te maken had. In het recente verleden stond de 27-jarige aanvoerder van Heracles langdurig aan de kant met een gescheurde kruisband. Al strompelend en huilend zocht Pröpper de kleedkamer op. „Nee, nee”, schreeuwde hij uit.

Het hield niet op met de blessures in de ArenA. Ook Labyad moest naar de kant nadat hij een sprintje had getrokken. Omdat Ajax al vijf keer had gewisseld, speelde de koploper de laatste paar minuten met tien man.

