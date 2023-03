Ontketend Napoli haalt uit op bezoek bij Torino, Inter raakt verder achterop

Osimhen opende in de 9e minuut de score met alweer zijn twintigste treffer van het seizoen. Daar bleef het niet bij, want in de 51e minuut volgde nummer 21 waarmee Napoli op een 3-0-voorsprong kwam en het duel was beslist.

Voor rust had Khvicha Kvaratskhelia vanaf 11 meter al voor de 2-0 gezorgd, nadat een overtreding van Karol Linetty op de Georgiër tot een strafschop had geleid. Invaller Tanguy N'Dombele maakte er na ruim een uur koud in het veld 4-0 van tegen de ploeg waar verdediger Perr Schuurs zoals gebruikelijk een basisplaats had.

Inter levert verder in na thuisnederlaag tegen Juventus

Internazionale heeft de tweede plaats in de Italiaanse Serie A overgedaan aan Lazio. De club uit Milaan verloor in eigen huis met 1-0 van Juventus en zag de Romeinse rivaal met 1-0 winnen van AS Roma. De achterstand op koploper Napoli liep op tot 21 punten.

De bezoekers uit Turijn kwamen na 23 minuten op voorsprong door een harde uithaal met links van Filip Kostic. Doelman André Onana had het nakijken. De VAR meende hands te hebben gezien bij aangever Adrien Rabiot, maar na minutenlange bestudering van de beelden bleef de goal staan.

Inter, met de internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, voerde in de tweede helft een ware stormloop uit op de goal van Juventus, maar keer op keer strandde een aanval of doelpoging.

Juventus handhaafde zich door de benauwde uitzege op de zevende plaats. De veelvoudig landskampioen kreeg eerder dit seizoen 15 strafpunten opgelegd wegens fraude bij transfers en doet dit seizoen niet meer mee om de titel.

De scheidsrechter gaf na het eindsignaal rode kaarten aan Danilo D'Ambrosio van Inter en Leandro Paredes van Juventus wegens verbaal wangedrag.

Feyenoord-tegenstander AS Roma verliest verhitte stadsderby

Lazio heeft de Romeinse derby tegen AS Roma met 1-0 gewonnen. Mattia Zaccagni maakte na ruim een uur spelen het enige doelpunt in het Stadio Olimpico. AS Roma speelde vanaf de 32e minuut met tien man, nadat de Braziliaanse verdediger Roger Ibañez met twee gele kaarten van het veld was gestuurd.

Georginio Wijnaldum deed 67 minuten mee bij AS Roma. De middenvelder, sinds kort weer fit na lang blessureleed, mag zich maandag in Zeist melden bij het Nederlands elftal. Rick Karsdorp ontbrak in de selectie van trainer José Mourinho vanwege een gebroken neus. AS Roma neemt het over enkele weken in de kwartfinales van de Europa League op tegen Feyenoord.

Scheidsrechter Davide Massa trok niet alleen rood voor Ibañez. Hij stuurde kort voor rust ook van beide clubs een staflid naar de tribunes na een opstootje aan de zijlijn. AS Roma dacht kort na het doelpunt van Zaccagni weer op gelijke hoogte te komen, maar het eigen doelpunt van Lazio-verdediger Nicolò Casale werd afgekeurd omdat Chris Smalling - die de bal tegen Casale aan had getikt - buitenspel had gestaan.

Lazio won eind november ook al met 1-0 van AS Roma. In het seizoen 2011-2012 zegevierde de lichtblauwe formatie voor het laatst in beide derby's in de Serie A.

Lazio verstevigde met winst op de stadgenoot de positie in de top 4. De ploeg van trainer Maurizio Sarri heeft 52 punten, 5 punten meer dan AS Roma dat op de vijfde plaats bleef staan. De eerste vier clubs in Italië plaatsen zich voor de Champions League. Napoli staat onbedreigd aan kop en koerst af op de landstitel.