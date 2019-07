Ronaldo redt ongelukkige De Ligt

Juventus oefende in China tegen Inter. De wedstrijd verliep in de beginfase niet al te goed voor de landskampioen. En al helemaal niet voor De Ligt. Bij een corner van Stefano Sensi werd de bal ligt getoucheerd door Roberto Gagliardini. Hierdoor kwam de bal ongelukkig op het net uitgestoken rechterbeen van de voormalig Ajacied: eigen goal en 0-1 voor Inter in de 10e minuut.

Uiteindelijk eindigde het oefenduel tussen Juventus en Internazionale, met basisspeler Stefan de Vrij, in een gelijkspel: 1-1. Wie anders dan Cristiano Ronaldo zorgde in de 68e minuut voor de gelijkmaker. Na penalty’s zegevierde Juventus. De Ligt stond toen al niet meer op het veld. De 19-jarige Nederlander moest in de rust het veld verlaten voor Merih Demiral.

Bij Ajax scoorde De Ligt destijds tijdens zijn basisdebuut in de beker tegen Willem II. De Ligt maakte een keer eerder een eigen goal, destijds in de uitwedstrijd bij Excelsior, op 6 mei 2018.

Bekijk ook: Kolderiek eigen doelpunt De Ligt