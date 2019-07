Video: Pijnlijk moment De Ligt bij ’Juve’

Juventus oefent in China tegen Inter, maar dat verliep in de beginfase niet al te goed voor de landskampioen. En al helemaal niet voor De Ligt. Bij een corner van Sensi werd de bal ligt getoucheerd door Gagliardini. Hierdoor kwam de bal ongelukkig op het net uitgestoken rechterbeen van de voormalig Ajacied: eigen goal en 0-1 voor Inter in de 10e minuut. Bij Inter speelt Stefan de Vrij in de basis.

Bij Ajax scoorde De Ligt destijds bij zijn debuut in de beker tegen Willem II, maar dit had de Golden Boy niet voor ogen gehad voor zijn eerste wedstrijden bij de Oude Dame. De Ligt maakte een keer eerder een eigen goal, destijds in de uitwedstrijd bij Excelsior, op 6 mei 2018.

Bekijk ook: Kolderiek eigen doelpunt De Ligt