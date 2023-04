Van Heerenveen naar Beiroet: trainer Johnny Jansen aan de slag in Libanon

De club uit Beiroet staat momenteel vijfde in de Libanese competitie, nadat het afgelopen seizoen op de tiende plaats eindigde. Wel wist Safa SC al zes wedstrijden op rij niet meer te winnen en dus heeft Jansen als eerste opdracht om die negatieve tendens te doorbreken.

Jansen was bijna drie jaar hoofdtrainer bij Heerenveen, waar hij daarvoor actief was als jeugdtrainer en assistent. Hij nam in de lente van 2019 het roer over van Jan Olde Riekerink, alvorens hij in januari 2022 werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten.