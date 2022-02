Sven Kramer met Oranje maar net door in Team Pursuit: ’Comfortabel voelt het niet’

„Het ging in elke ronde twee, drie tienden te langzaam. Dat is jammer en daardoor hebben we nu meteen een pittige halve finale”, zei Kramer over de volgende tegenstander. Het Oranje-trio neemt het dinsdag op tegen olympisch kampioen Noorwegen, dat met een olympisch record van 3.37,47 de snelste was. „Het is niet dat we met de hakken over de sloot zijn, maar comfortabel voelt het ook niet. We hebben nog net zo veel kansen als de andere drie.”

Volgens Kramer moeten de eerste rondjes van hem en Bosker harder. Daardoor kunnen ze Roest ook beter lanceren voor het eindschot. „Als wij sneller rijden, komt Patrick ook beter uit de verf.”

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.

Opvallende helmen

Roest beaamde dat de schaatsers al snel aan hun taks zaten en dat tempo konden ze maar lastig vasthouden. „Ik moet ook toegeven dat ik die laatste rondjes niet makkelijk door kwam en het niet lukte om die rondetijden terug te brengen. Ik heb nu weer een extra dag rust na de 10 kilometer en hopelijk kunnen we in die halve finale meer laten zien.”

Dat tegenstander Verenigde Staten met opvallende helmen reed, die afwijken van die van andere ploegen, daar had Roest zich niet mee beziggehouden. „Dat maakt geen anderhalve seconde uit. Ik weet eigenlijk helemaal niet met welke helmen zij rijden”, zei hij. Het gat van anderhalve seconde met de Noren is volgens Roest te dichten. „Dat is lastig, maar niet onmogelijk. Maar er zijn genoeg zaken bij ons die veel beter moeten.”

In de halve finales dinsdag neemt Nederland het op tegen de Noren. De schaatsers uit de Verenigde Staten en Rusland treffen elkaar in de andere halve finale.

