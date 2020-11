Onfortuinlijke Fabio Jakobsen zit nog steeds in het hoofd van Remco Evenepoel

Op 5 augustus werd Jakobsen in Katowice tijdens de openingsetappe in de Ronde van Polen in de dranghekken gekatapulteerd, nadat Groenewegen in volle sprint de deur dichtdeed voor zijn landgenoot. De Nederlander werd zwaar geraakt in zijn aangezicht en verkeerde zelfs een tijdlang in levensgevaar. Hij revalideert nog altijd.

Drie dagen na de val van Jakobsen won Evenepoel de vierde etappe in Polen. Op indrukwekkende wijze en met een voorsprong van bijna twee minuten op Jakob Fuglsang. Bij het overschrijden van de finishlijn haalde het Belgische supertalent het rugnummer van zijn ploegmakker boven.

„Terugblik”, schrijf hij op Instagram. „Winnen na een solo van 52 kilometer voor mijn goede vriend Fabio Jakobsen. Alle energie die ik voelde, kwam er dankzij zijn vechtlust. Nu nog steeds, terwijl we beiden herstellen, duwt hij me voort en doet hij me door muren gaan. Veel sterkte, mijn vriend. Je bent een superheld. Forza Fabio.”

Zelf maakte Evenepoel ook een horrorcrash mee. De pas 20-jarige Evenepoel, die dit jaar alle vier de etappekoersen die hij reed ook won, viel op zaterdag 15 augustus tijdens de Ronde van Lombardije over een muurtje van een brug en belandde enkele meters lager. Hij liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Evenepoel lag tien dagen in het ziekenhuis.

