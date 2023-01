Tiental Ajax kan tegen FC Twente voor vijfde keer op rij niet winnen

De slechte reeks is nu begonnen met de nederlaag tegen PSV, waarna gelijke spelen volgden tegen Vitesse, FC Emmen, NEC en nu dus FC Twente. De laatste keer dat de regerend landskampioen in Eredivisieverband als winnaar van het veld was gestapt, was bij de uitzege op RKC Waalwijk op 22 oktober vorig jaar.

Ziekenboeg leeg

Hoewel de ziekenboeg van Ajax na de griepgolf was leeg gelopen, had Schreuder toch voor vrijwel hetzelfde elftal gekozen als in Nijmegen. Het enige nieuwe gezicht was de nieuwe doelman Geronimo Rulli, die midweeks in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch zijn Ajax-debuut had gemaakt en nu voor het eerst in de Eredivisie speelde. Jurriën Timber en Edson Alvarez, die in Den Bosch hadden ontbroken door ziekte, waren fit genoeg om vanaf het begin te spelen. Dat gold nog niet voor Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus, die nog op de bank begonnen nadat ze een langere periode eruit hadden gelegen door griep.

Ondanks de enorme belangen begon Ajax heel matig aan de wedstrijd. Al meteen in de openingsfase kreeg FC Twente twee enorme kansen om de score te openen. Eerst trof Vaclav Cerny de paal nadat hij de bal uit een voorzet van Gijs Smal in kansrijke positie had gekregen. Even later was Cerny de aangever, maar was de uitkomst hetzelfde, want ook de kopbal van Michel Vlap belandde op het aluminium.

Ricky van Wolfswinkel bezorgt Jorge Sanchez en de Ajax-verdedigers een lastige avond, maar scoort niet. Ⓒ Pro Shots

Bij FC Twente stond Ramiz Zerrouki gewoon aan de aftrap na het afketsen van de door hem gewenste transfer naar Feyenoord. De teleurstelling had geen vat op het spel van de middenvelder, die een degelijke partij op de mat legde. Trainer Ron Jans had in grote lijnen vastgehouden aan het team, dat bij de herstart van de Eredivisie van FC Emmen had gewonnen. Michel Vlap had ditmaal de voorkeur gekregen boven Sem Steijn. Op de rechtsbackpositie had Alfons Sampsted, de nieuwe IJslandse rechtsback, zijn plek behouden, waardoor Joshua Brenet weer op de bank begon.

Niet solide

Na de zwakke openingsfase kreeg Ajax iets meer grip op de wedstrijd zonder dat de thuisploeg heel gevaarlijk werd. Het gevaarlijkst was een indraaiende vrije trap die over het hoofd van Davy Klaassen scheerde, maar waar de sterke FC Twente-doelman Lars Unnerstall goed het oog op had. FC Twente bleef veel ruimte krijgen van de niet solide ogende Ajax-defensie. Routinier Ricky van Wolfswinkel speelde met een bekeken balletje Vlap vrij, maar die kreeg in kansrijke positie zijn voet niet tegen de bal. Aan de overkant was een kopbal van Davy Klaassen na een voorzet van Calvin Bassey.

Bassey, afgelopen zomer voor het luttele bedrag van 23 miljoen euro aangetrokken, speelde met enige regelmaat de ballen naar de verkeerde kleur, tot groeiende ergernis van het publiek in de Johan Cruijff ArenA, dat de afgelopen jaren wel wat anders gewend was. Het is een teken aan de wand voor Owen Wijndal, dat hij weer op de bank moest beginnen, terwijl Bassey als oorspronkelijke centrale verdediger met bepaald geen in het oog springende voetballende kwaliteiten weer de linksbackpositie mocht invullen.

Chagrijn

De ruzie die spelers als Bassey, Jorge Sanchez en Edson Alvarez regelmatig hadden met de bal droeg bij aan het chagrijn van het publiek in de Johan Cruijff ArenA, dat verwend door de successen onder Erik ten Hag moet wennen aan de nieuwe realiteit. Na twintig minuten waren de eerste negatieve spreekkoren aan het adres van Schreuder te horen en ook klonk er een snerpend fluitconcert bij de rust. Toen zag het plaatje er nog wat minder positief uit voor Ajax.

In de 35e minuut had de volgende grote tegenslag voor Ajax zich aangediend. Oude, sluw vos kreeg ineens vrije doortocht richting het Ajax-doel en ging direct naar de grond toen Devyne Rensch een hand op zijn schouder legde. Scheidsrechter Allard Lindhout pakte direct de rode kaart, omdat Rensch als laatste man een perspectiefrijke aanval had onderbroken, maar het duurde een hele poos voor hij die omhoog kon houden, want de Ajax-verdediger had bij het naar de grond gaan onbedoeld een schoen van Van Wolfswinkel in zijn gezicht gekregen en was groggy. Na een langdurige blessurebehandeling deed zich de unieke situatie voor, dat Rensch per brancard én met rood van het veld ging.

Het zag er plotseling heel somber uit voor Ajax, dat met elf tegen elf al veel moeite had met FC Twente en nu 55 minuten met een man minder moest gaan spelen. Maar zoals je vaker ziet bij een rode kaart, zakte het niveau van de ploeg van trainer Ron Jans met een man meer juist weg. Ajax zakte in, liet FC Twente de bal, maar de tukkers speelden in een te laag tempo en misten de creativiteit om de man-meer-situatie uit te spelen. Een onderweg van richting veranderd afstandsschot van Zerrouki was het grootste wapenfeit, terwijl Rulli de ArenA nog even liet schrikken door de bal zomaar in de voeten van Van Wolfswinkel te spelen, maar Alvarez bood de helpende hand. En zo kabbelde de wedstrijd naar het einde, liet FC Twente de kans liggen om te winnen in Amsterdam en sprokkelde Ajax een puntje na 55 minuten met een man minder te hebben gespeeld. Het thuispubliek kon er niet tevreden mee zijn en liet in de slotfase negatieve spreekkoren horen aan het adres van Schreuder.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie