Champions League-loting eerste voorronde

Bij de eerste kwalificatieronde van de Champions League - die op 9/10 juli en 16/17 juli gespeeld worden - voor het seizoen 2019/2020 zijn de volgende ploegen aan elkaar geloot:

Nõmme Kalju (Estland) - Shkëndija (Macedonië)

Sūduva (Litouwen) - Crvena Zvezda (Servië)

Ararat-Armenia (Armenië) v AIK (Zweden)

Astana (Kazachstan - CFR Cluj (Roemenië)

Ludogorets (Bulgarije) - Ferencváros (Hongarije)

Celtic (Schotland) - Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)

Sheriff Tiraspol (Macedonië) - Saburtalo (Georgië)

Dudelange (Luxemburg) - Valletta (Malta)

Partizan Tirana (Albanië) - Qarabağ (Azerbeidzjan)

Slovan Bratislava (Slowakije) - Sutjeska (Montenegro)

Linfield (Noord-Ierland) - Rosenborg (Noorwegen)

Valur Reykjavík (IJsland) - Maribor (Slovenië)

Dundalk (Ierland) - Riga (Letland)

The New Saints (Wales) - Winnaar uit voorronde

HJK Helsinki (Finland) - HB Tórshavn (Faeröer)

BATE Borisov (Wit-Rusland) - Piast Gliwice (Polen)

PSV stroomt een ronde later pas in. De Eindhovense club treft in de tweede kwalificatieronde het Griekse Olympiakos of het Zwitserse FC Basel. Ajax komt pas in de derde voorronde in actie. PSV moet dus drie rondes doorkomen om het eindtoernooi te halen, de landskampioen moet twee rondes afleggen.