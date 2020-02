Getafe-trainer geeft Ajax hoop: ’Zij zijn absoluut favoriet’

Het zegt Bordalas weinig dat Ajax de laatste weken niet in vorm is en belangrijke spelers als Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico, David Neres en Noussair Mazraoui moet missen. „Ajax is favoriet op basis van de historie en het voetbal dat ze vorig jaar en ook dit seizoen al hebben laten zien”, stelde de coach van de Spaanse club. „Daarnaast spelen ze in een vol stadion met fanatieke fans. Daarom zijn ze nog steeds absoluut favoriet voor mij.”

Getafe irriteerde Ajax vorige week met hard spel, tijdrekken, provocaties en gesimuleerde overtredingen. Coach Bardalás is inmiddels bekend met de kritiek op het spel van zijn ploeg. „Maar mij interesseert het niet wat ze over ons zeggen. Ik ben trots op de speelstijl van mijn ploeg. Zo maken we het zelfs heel grote ploegen heel moeilijk.”

„We zijn eigenlijk maar een kleine bescheiden ploeg”, kroop Bordalas opnieuw in de rol van underdog. „Het tweede duel met Ajax wordt misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit onze clubgeschiedenis. Maar liefst 2000 fans komen naar Amsterdam. Het is heel mooi dat we dat voor elkaar hebben gekregen.”