LIVE Eredivisie: Brobbey slaat laat toe en zet Ajax op voorsprong

NEC - Ajax

Ajax trapt de voetbalzaterdag af met het bezoek aan NEC. Kunnen de Amsterdammers na de verloren bekerfinale de vier punten voorsprong op PSV consolideren of uitbreiden? Om 16.30 uur is de bal in De Goffert gaan rollen.

Ajax begint met Kenneth Taylor, Perr Schuurs en Nicolas Tagliafico in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen NEC. Trainer Erik ten Hag mist Lisandro Martinez en Noussair Mazraoui in Nijmegen. Edson Alvarez is er wel bij, maar moet op de bank plaatsnemen.

Jurriën Timber is de rechtsback in De Goffert. Schuurs start in het centrum van de defensie, samen met Daley Blind. Tagliafico staat links in de verdediging. Sébastien Haller krijgt weer de voorkeur boven Brian Brobbey en Maarten Stekelenburg verdedigt het doel van de bezoekers uit Amsterdam.

AZ - SC Heerenveen

Vanaf 18.45 uur is het in Alkmaar de beurt aan AZ en SC Heerenveen. Na de zege van FC Twente vrijdagavond moet AZ mee in de strijd om de derde plaats. En dus is een zege op de Friezen noodzakelijk. Voor de bezoekers is een driepunter belangrijk in de strijd om de play-offs om Europees voetbal.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle

RKC Waalwijk kan uitstekende zaken doen in de strijd tegen degradatie. De Brabanders staan veertiende, met drie punten voorsprong op nummer 16 Sparta. De bezoekers uit Zwolle staan met twee punten minder één plekje lager dan de Rotterdammers. De aftrap in Waalwijk is om 20.00 uur.

SC Cambuur - PSV

In de wetenschap wat koploper Ajax gedaan heeft start PSV om 21.00 uur de wedstrijd in Leeuwarden tegen Cambuur. De Eindhovenaren zitten na de gewonnen bekerfinale in een goede mood, maar kennen wel de nodige blessuregevallen. Cambuur staat twaalfde en moet ook winnen om de play-offs om Europees voetbal in het vizier te houden.

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Na de nederlaag bij Fortuna Sittard verloor Sparta vrijdag opnieuw een belangrijke uitwedstrijd in de strijd tegen degradatie. FC Twente was in Enschede met 2-0 te sterk voor de formatie van Henk Fraser. Ricky van Wolfswinkel (voor rust) en Michel Vlap (in de tweede helft) verzorgden de treffers.

Programma & uitslagen Eredivisie speelronde 30

Vrijdag

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Zaterdag

16.30 uur: NEC - Ajax

NEC - Ajax 18.45 uur: AZ - SC Heerenveen

AZ - SC Heerenveen 20.00 uur: RKC Waalwijk - PEC Zwolle

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 21.00 uur: SC Cambuur - PSV

Zondag

12.15 uur: Willem II - Vitesse

Willem II - Vitesse 14.30 uur: Feyenoord - FC Utrecht

Feyenoord - FC Utrecht 14.30 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

FC Groningen - Heracles Almelo 16.45 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles