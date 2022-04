Live Eredivisie: FC Twente aan de leiding tegen Sparta

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

FC Twente - Sparta Rotterdam

De vrijdagwedstrijd is voor FC Twente en Sparta Rotterdam. Sparta heeft de unieke situatie dat het zodra het eerste fluitsignaal in de Grolsch Veste klinkt het actief is geweest in de laatste drie Eredivisie-duels die er gespeeld zijn. Terwijl vanwege de bekerfinale de meeste clubs rust hadden, speelden de Rotterdammers een inhaalduel tegen Fortuna Sittard (3-0 nederlaag) en werden de laatste zes minuten van Vitesse-uit (0-1 zege) nog afgewerkt.

Aan die leuke statistiek heeft de ploeg van Henk Fraser echter weinig. De nummer zestien van de Eredivisie wil op bezoek bij FC Twente vooral een resultaat boeken om boven de rode streep te komen. Makkelijk zal dat niet worden. De tukkers steken in goede vorm en zijn nog altijd de trotse nummer vier van de Eredivisie. Twente mag zelfs nog hopen op de derde plaats.

Programma Eredivisie

Vrijdag

20.00 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam

Zaterdag

16.30 uur: NEC Nijmegen - Ajax

18.45 uur: AZ Alkmaar - SC Heerenveen

20.00 uur: RKC Waalwijk - PEC Zwolle

21.00 uur: SC Cambuur - PSV

Zondag

12.15 uur: Vitesse - Willem II

14.30 uur: Feyenoord - FC Utrecht

14.30 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

16.45 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles