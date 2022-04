Live Eredivisie: Feyenoord en Utrecht nog zonder goals in Kuip

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Willem II - Vitesse

Hekkensluiter Willem II heeft in eigen huis tegen Vitesse eigenlijk maar één optie: winnen. De Tilburgers staan stijf onderaan in de Eredivisie en zagen zaterdagavond tot overmaat van ramp PEC Zwolle de volle buit pakken.

Feyenoord - FC Utrecht

Feyenoord moet winnen om naaste achtervolger FC Twente weer even van zich af te schudden in de strijd om plek 3 in de Eredivisie. FC Utrecht staat zevende en is volop in strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

FC Groningen - Heracles Almelo

FC Groningen maakt nog kans op deelname aan de play-offs, maar zal daartoe vandaag de punten in eigen huis moeten houden tegen Heracles. De Almeloërs bevinden zich met dertig punten en een dertiende plek in het niemandsland van de Eredivisie.

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

Fortuna zag PEC Zwolle zaterdagavond in punten langszij komen en weet dus wat het te doen staat. Tegen subtopper Go Ahead sluiten de Limburgers zondag het voetbalweekeinde af.

SC Cambuur - PSV 1-2

PSV kwam heel vroeg op achterstand tegen Cambuur, maar rechtte nog voor rust de rug via Zahavi. Na rust kwamen de Friezen met 10 man te staan, waarna Mario Götze matchwinnaar werd.

NEC - Ajax 0-1

Ajax leek lange tijd in Nijmegen een misstap te begaan, nadat Dusan Tadic voor rust al een strafschop had gemist. Invaller Brian Brobbey bracht in de 88e minuut opluchting in Amsterdam, door uit de draai de 0-1 binnen te schieten.

AZ - SC Heerenveen 2-1

AZ ontsnapte tegen SC Heerenveen kort voor het einde aan puntenverlies. Tijjani Reijnders schoot op aangeven van Sam Beukema de 2-1 binnen. Via Amin Sarr hadden de Friezen in de openingsfase de leiding genomen. Jesper Karlsson maakte kort voor rust gelijk.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0-2

PEC heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij RKC Waalwijk kwam de ploeg van Dick Schreuder zowel voor rust als na rust snel tot scoren, wat voldoende was voor de zege. PEC staat met de belangrijke driepunter op plek zestien in de Eredivisie.

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Na de nederlaag bij Fortuna Sittard verloor Sparta vrijdag opnieuw een belangrijke uitwedstrijd in de strijd tegen degradatie. FC Twente was in Enschede met 2-0 te sterk voor de formatie van Henk Fraser. Ricky van Wolfswinkel (voor rust) en Michel Vlap (in de tweede helft) verzorgden de treffers.

Programma & uitslagen Eredivisie speelronde 30

Vrijdag

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Zaterdag

NEC - Ajax 0-1

AZ - SC Heerenveen 2-1

20.00 uur: RKC Waalwijk - PEC Zwolle

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 21.00 uur: SC Cambuur - PSV

Zondag

12.15 uur: Willem II - Vitesse

Willem II - Vitesse 14.30 uur: Feyenoord - FC Utrecht

Feyenoord - FC Utrecht 14.30 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

FC Groningen - Heracles Almelo 16.45 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles