LIVE Eredivisie: PSV op voorsprong tegen tiental Cambuur

SC Cambuur - PSV

In de wetenschap dat Ajax drie punten heeft bijgeschreven, start PSV om 21.00 uur de wedstrijd in Leeuwarden tegen Cambuur. De Eindhovenaren zitten na de gewonnen bekerfinale in een goede mood, maar kennen wel de nodige blessuregevallen. Cambuur staat twaalfde en moet ook winnen om de play-offs om Europees voetbal in het vizier te houden.

NEC - Ajax 0-1

Ajax leek lange tijd in Nijmegen een misstap te begaan, nadat Dusan Tadic voor rust al een strafschop had gemist. Invaller Brian Brobbey bracht in de 88e minuut opluchting in Amsterdam, door uit de draai de 0-1 binnen te schieten.

AZ - SC Heerenveen 2-1

AZ ontsnapte tegen SC Heerenveen kort voor het einde aan puntenverlies. Tijjani Reijnders schoot op aangeven van Sam Beukema de 2-1 binnen. Via Amin Sarr hadden de Friezen in de openingsfase de leiding genomen. Jesper Karlsson maakte kort voor rust gelijk.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0-2

PEC heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij RKC Waalwijk kwam de ploeg van Dick Schreuder zowel voor rust als na rust snel tot scoren, wat voldoende was voor de zege. PEC staat met de belangrijke driepunter op plek zestien in de Eredivisie.

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Na de nederlaag bij Fortuna Sittard verloor Sparta vrijdag opnieuw een belangrijke uitwedstrijd in de strijd tegen degradatie. FC Twente was in Enschede met 2-0 te sterk voor de formatie van Henk Fraser. Ricky van Wolfswinkel (voor rust) en Michel Vlap (in de tweede helft) verzorgden de treffers.

