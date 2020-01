Zware middag voor concurrent Jasper Cillessen bij Valencia

Mallorca strijdt tegen degradatie, terwijl Valencia in de subtop meedraait voor Europa League-tickets. Plaatsing voor de Champions League ligt ook nog in het verschiet voor Los Che. Een gemakkelijke middag, wat verwacht kan worden gezien de ranglijst, werd het allerminst voor Valencia.

Cillessen raakte zijn basisplaats kwijt bij Valencia. In eerste instantie kwam dat door een blessure, maar nu de Oranje-doelman is hersteld kiest de trainer alsnog voor Domenech. Vanaf de bank keek Cillessen toe hoe het na zeven minuten al misging. Vanuit een vrije bal kopte Antonio Raillo de thuisploeg op 1-0. Domenech kon alleen maar toekijken. Bij de 2-0 was de doelman ook weinig te verwijten, toen een schot vlak voor hem van richting werd veranderd door spits Ante Budimir. Ook bij de 3-0 was Domenech kansloos op een schot van dichtbij door diezelfde Budimir, al liet de goalie de lange hoek wel behoorlijk open liggen.

De 4-0 kwam van de voet van Daniel Rodriguez. Een harde knal van buiten het strafschopgebied was Domenech te machtig. Valencia deed nog wat terug, maar verder dan één treffer van Ferran Torres kwam de ploeg van Cillessen niet.

