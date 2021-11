Demi Schuurs ontloopt nummer 1 op WTA Finals

Schuurs en Melichar wonnen dit jaar twee toernooien, in Doha en Charleston. Ze zijn als vierde geplaatst op de WTA Finals. Schuurs en Melichar werden bij de loting ingedeeld in de poule bij onder anderen Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Dat Japanse koppel is de nummer 2 van de plaatsingslijst. De andere tegenstanders in de groep zijn Samantha Stosur/Zhang Shuai en Darija Jurak/Andreja Klepac.

Schuurs (28) doet voor de derde keer mee aan de WTA Finals. In 2019 haalde de Limburgse met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de halve finales. Schuurs en Melichar beginnen woensdag in Guadalajara met een partij tegen de Australische Stosur en de Chinese Zhang.

In het enkelspel debuteren maar liefst zes van de acht tennissters op het slottoernooi. Alleen Karolina Pliskova (vier keer) en Garbiñe Muguruza (drie keer) waren al vaker van de partij op de WTA Finals. Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, ontbreekt in Mexico. Barty besloot enkele weken geleden al om haar seizoen te beëindigen.

Arina Sabalenka uit Belarus is daarom als eerste geplaatst in Guadalajara. De 23-jarige Sabalenka treft in de groep de Poolse Iga Swiatek, Maria Sakkari uit Griekenland en de Spaanse Paula Badosa. De andere poule bestaat uit Pliskova, Muguruza, Krejcikova en Anett Kontaveit uit Estland. Krejcikova, dit jaar winnares van Roland Garros, doet zowel in het enkel- als dubbelspel mee.