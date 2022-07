Premium Het beste van De Telegraaf

’Deur altijd op een kier’ Feyenoord nog geen gesloten boek voor Cyriel Dessers

In duel met Ruben Kluivert tijdens het oefenduel tussen Genk en FC Utrect Ⓒ ANP/HH

Per 1 juli liep zijn huurcontract bij Feyenoord af, maar loskomen van Nederland lukt Cyriel Dessers nog even niet. De spits, die zoveel furore maakte in De Kuip afgelopen seizoen, is met RC Genk voor een trainingskamp neergestreken in Alkmaar. „Ik ben pas drie dagen bezig. Na het seizoen had ik nog vier interlands met Nigeria, dus ik had pas laat vakantie”, vertelt de spits, die Feyenoord in vervoering bracht met twintig goals in 41 duels, waarvan tien in de Conference League.