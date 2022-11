WK-ambassadeur in Qatar: ’Homoseksualiteit mentaal defect in hoofd’

„Ongeacht je ras, religie, sociale of seksuele voorkeur, ben je meer dan welkom in Qatar en het land zal je verwelkomen met een ongeziene gastvrijheid”, vertelde Samoura afgelopen vrijdag nog. „Vanaf zondag 20 november zullen de ogen van de wereld gericht zijn op Qatar. Het zal gedurende een maand een voetbalfeest worden. Na alles wat we de voorbije twee jaar hebben meegemaakt, is het de uitgelezen kans voor fans van over de hele wereld om naar Qatar af te zakken en zich te verenigen.”

Maar dinsdagavond verschijnt op de Duitse zender ZDF een spraakmakend interview met Salman, de ambassadeur dus van het WK. Salman, ex-profvoetballer, zegt daarin het volgende. „Laten we het over homo’s hebben. Het belangrijkste om te weten is dat we accepteren dat ze hier naartoe komen. Dat ze dus onze regels moeten accepteren. Homoseksualiteit is haram. Ik ben geen strikte moslim, maar wat is haram? Dat wil zeggen dat het een mentaal defect is in het hoofd.”

Meteen na die uitspraak werd het interview onderbroken door een official van de FIFA.

Bekijk ook: Amnesty geeft vernietigende kritiek op brief Infantino

Bekijk ook: UEFA en KNVB vragen FIFA om duidelijkheid over compensatiefonds

Bron: Het Nieuwsblad