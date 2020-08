Live: tweede etappe Tour de France

Wout van Aert Ⓒ ANP/HH

NICE - Vanuit Nice zijn de renners aan de tweede etappe van de Tour de France begonnen. Alexander Kristoff heeft de gele trui in handen na de winst in de openingsrit. De heuveletappe ging om om 13.20 uur van start en eindigt 186 kilometer verderop, tevens in Nice.