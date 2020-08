Michael Boogerd ziet gele trui-kansen voor Wout van Aert

Boogerd verwacht meteen een lastige rit, weer rond Nice. In 187 kilometer serveert de Tour vier stevige beklimmingen. De finale bestaat uit een klim van 5,5 kilometer à 5,5 procent, waarna de rit eindigt met een afdaling van 9 kilometer naar Nice. „Op de Col d’Eze op 35 kilometer voor het einde zal wel koers gemaakt worden, al verwacht ik niet dat het klassement meteen op zijn kop gezet wordt.”

En dus zijn er kansen voor renners als Van Aert. „Misschien dat een Sagan dit overleeft en hoewel Wout van Aert bij Jumbo-Visma als knecht mee is, verwacht ik toch dat hij hier en daar zijn kansjes gaat krijgen. Als je een rit kan winnen zonder al te veel energie te verspillen, moet je dat niet nalaten en wellicht dat Van Aert dan ook het geel kan pakken. Een goede Greg Van Avermaet zie ik hier ook meespelen.”

Wout van Aert Ⓒ ANP/HH

Alexander Kristoff start de rit in de gele trui, Mads Pedersen draagt de groene trui, omdat Kristoff al in het gele tricot mag rondrijden. De bergtrui is voor Fabrien Grellier. Cees Bol start weer in de witte trui (jongerenklassement), omdat Pedersen in het groen start.

Ⓒ Tour de France

Bekijk hier de uitslagen van de eerste etappe in Tour de France.

Bekijk ook alle ploegen in de Tour de France