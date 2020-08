Uitslagen en standen Tour de France

Alaphilippe won zondag de rit over 186 kilometer die begon en eindigde in Nice. Tom Dumoulin kwam in de slotfase van de etappe ten val, maar erg ernstig is dat volgens de Nederlandse renner van Jumbo-Visma niet. „Ik keek even om en werd daarna aangetikt door Michal Kwiatkowski. Ik heb een beetje last van mijn rechterknie, maar ik denk dat het wel los loopt.

Ⓒ Tour de France

Bekijk ook: Julian Alaphilippe maakt Frankrijk gek met ritzege en gele trui

Bekijk hier de uitslagen van de eerste twee etappes in Tour de France en het resterende ritschema.

Bekijk ook alle ploegen in de Tour de France