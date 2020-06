Bosz ziet concurrent Gladbach de boot ingaan

Het duel bij middenmoter SC Freiburg eindigde in 1-0. Nils Petersen stond als invaller amper een minuut in het veld en kopte in de 58e minuut raak.

Voor Freiburg was het de eerste zege na de herstart van de competitie. Uit de voorgaande vier duels pakte de ploeg van coach Christian Streich slechts twee punten.

Rode kaarten

Borussia Mönchengladbach moest in de 68e minuut met tien man verder, nadat de Fransman Alassane Pléa door zijn tweede gele kaart van het veld moest. Mede daardoor kon de gelijkmaker in de slotfase niet meer worden afgedwongen. Technisch directeur Max Eberl moest bij de bezoekers in de slotfase eveneens naar de catacomben, vanwege aanmerkingen op de leiding.

Borussia bleef op 56 punten staan, evenveel als nummer 4 Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Peter Bosz speelt zaterdag thuis tegen koploper Bayern München. De eerste vier ploegen van de Bundesliga plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

