Nyck Kyrgios pleit schuldig aan mishandeling: ’Ik heb heel veel spijt’

Kyrgios gaf Passari voor haar appartement in Canberra een duw toen ze wilde verhinderen dat hij, na een woordenwisseling, in een Uber-taxi vertrok. Ze viel en liep daarbij schaafwonden op aan haar knie en schouderklachten. Passari deed pas tien maanden later aangifte.

Volgens de rechter gaat het om een relatief klein incident en is de kans ook klein dat Kyrgios zoiets nogmaals zou doen. Ook speelt de vele publiciteit rond de zaak mee in het besluit van de rechter om de 27-jarige tennisser niet te veroordelen. De Australiër, nummer 20 van de wereld, riskeerde maximaal twee jaar gevangenisstraf.

Het bericht van Nyck Kyrgios op Instagram. Ⓒ Instagram

„Ik ben dankbaar dat de rechtbank de aanklacht zonder veroordeling heeft verworpen”, schreef Kyrgios op Instagram. „Ik zat niet lekker in m’n vel toen dit gebeurde en ik heb heel veel spijt van hoe ik in een moeilijke situatie reageerde. Ik wist dat dit niet oké was en ik heb oprecht spijt van de pijn die ik heb veroorzaakt.”

Bekijk ook: Kyrgios stuk na afmelding voor Australian Open

De Australiër openbaarde vorig jaar dat hij met depressies kampte. Kyrgios krijgt naar eigen zeggen hulp om daar beter mee om te gaan. Zijn advocaat had afgelopen oktober om uitstel van de rechtszaak gevraagd om de tijd te krijgen om de geestelijke toestand van de tennisser te kunnen onderzoeken.

Kyrgios kwam op krukken de rechtbank binnen. De winnaar van zeven ATP-titels onderging onlangs een operatie aan zijn linkerknie. Kyrgios moest zich door die knieblessure op het laatste moment afmelden voor de Australian Open. Vorig jaar bereikte hij de finale van Wimbledon.