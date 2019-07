FC Basel met goed gevoel naar PSV

Aanvaller Albian Ajeti bracht Basel halverwege de eerste helft op voorsprong. De Braziliaan Patrick maakte gelijk voor de thuisploeg. Na de pauze nam Basel via Luca Zuffi, een eigen doelpunt van Jan Bamert en Valentin Stocker afstand.

Ricky van Wolfswinkel startte op de reservebank en kwam in de 84e minuut in de ploeg bij Basel, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de nationale competitie op twintig punten afstand van kampioen Young Boys. De Nederlandse spits maakte toen in 32 competitiewedstrijden 13 doelpunten.

PSV en Basel treffen elkaar dinsdag in Eindhoven in de tweede voorronde van de Champions League. De return in Zwitserland is een week later.