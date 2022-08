Openingszeges voor Bosz en Arsenal; Denswil scoort voor Trabzonspor

Arsenal nam deze zomer de Oekraïense vleugelspeler Oleksandr Zinchenko en de Braziliaanse spits Gabriel Jesus over van landskampioen Manchester City. De ploeg van Arteta maakte in de voorbereiding indruk met frivool voetbal en overtuigende zeges op onder meer Chelsea (4-0) en Sevilla: 6-0.

Tegen stadgenoot Crystal Palace, dat onder leiding staat van voormalig Arsenal-captain Patrick Vieira, begon Arsenal sterk. De Braziliaan Martinelli opende met een kopbal de score, nadat Zinchenko de bal eveneens met het hoofd voor het doel had gebracht. De thuisclub ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar in de 85e minuut kopte Guéhi een voorzet van Bukayo Saka in eigen doel: 0-2. Oud-Ajacied Jairo Riedewald bleef op de bank bij Crystal Palace.

FRANKRIJK: Bosz en Lyon beginnen met benauwde zege

Trainer Peter Bosz heeft met Olympique Lyon de openingswedstrijd in Frankrijk gewonnen. Voor eigen publiek was Lyon met 2-1 te sterk voor Ajaccio. Beide ploegen raakten al voor rust een speler kwijt met een rode kaart.

Lyon, met de van Ajax overgekomen linksback Nicolas Tagliafico in de basis, stond na twintig minuten al met 2-0 voor. De Braziliaan Tete opende de score op aangeven van aanvoerder Alexandre Lacazette, die na vijf jaar bij Arsenal terug is in Lyon. Lacazette verdubbelde even later de voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Tete.

Lyon moest na 25 minuten echter verder zonder doelman Anthony Lopes, die rood kreeg omdat hij een doorgebroken speler van Ajaccio torpedeerde. Uit de strafschop die daarop volgde, tekende Thomas Mangani voor de aansluitingstreffer. In de blessuretijd van de eerste helft raakte ook Ajaccio een speler kwijt. Romain Hamouma werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Met tien tegen tien hield de ploeg van Bosz in de tweede helft de voorsprong vast. Lyon eindigde vorig seizoen op de teleurstellende achtste plaats in de Ligue 1 en ontbreekt daarom dit seizoen in Europa.

BELGIË: Club Brugge verspeelt met invaller Lang weer punten

Club Brugge heeft in België opnieuw punten laten liggen. Een week na de nederlaag bij KAS Eupen (2-1) moest de landskampioen in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem genoegen nemen met een punt: 1-1. Zowel Club Brugge als Zulte Waregem heeft na drie competitieduels 4 punten. Noa Lang begon op de bank, omdat hij volgens trainer Carl Hoefkens vanwege transferperikelen niet volledig gefocust is.

De international van Oranje, die de afgelopen twee seizoenen vaak belangrijk was voor Club Brugge, mocht een kwartier voor tijd wel invallen. Ook Ruud Vormer kwam in de slotfase binnen de lijnen. De twee Nederlanders konden Club Brugge echter niet meer aan een overwinning helpen. Bjorn Meijer, overgekomen van FC Groningen, had wel een basisplaats. De 19-jarige jeugdinternational werd in de 75e minuut gewisseld.

Kort na rust had de Deense aanvaller Andreas Skov Olsen de score geopend met zijn derde treffer van het seizoen. Oleksandr Drambaev tikte zo’n twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnen namens Zulte Waregem.

Lang (23) wil na twee jaar vertrekken bij Club Brugge. Hij zag zijn Belgische teamgenoot Charles De Ketelaere naar AC Milan gaan, maar de vijfvoudig international van het Nederlands elftal moet zelf nog afwachten of hij ook een dergelijke toptransfer kan maken. „Ik heb met Noa gesproken, hij heeft momenteel veel zaken aan zijn hoofd”, zei Hoefkens voor de wedstrijd. „Daarom hebben we de keuze gemaakt dat hij op de bank start. Hij is 100 procent klaar om in te vallen.”

TURKIJE: Denswil trefzeker bij start competitie

Stefano Denswil heeft Trabzonspor aan een overwinning geholpen bij de start van de Turkse competitie. De Nederlandse verdediger begon in de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Istanbulspor op de bank, maar kwam een kwartier voor tijd in de ploeg. Hij kopte in de slotfase de 0-2 binnen. Trabzonspor, dat vorig seizoen voor het eerst in lange tijd weer kampioen van Turkije werd, had in Istanbul al na een kwartier de leiding genomen via de Deense spits Andreas Cornelius.

Denswil speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Trabzonspor. De 29-jarige Noord-Hollander, die eerder voor Ajax, Club Brugge en Bologna uitkwam, stapte deze zomer definitief over naar de Turkse club. Hij ondertekende een driejarig contract. Vorige week won Denswil met Trabzonspor de Turkse Supercup door Sivasspor met 4-0 te verslaan.