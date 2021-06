Fabio Quartararo kroont zich tot koning van TT-weekend in Assen

Door de coronapandemie werd het race-spektakel in Assen vorig jaar afgelast. Dit weekeinde waren er ruim 11.500 toeschouwers welkom in de overwegend zonovergoten Kathedraal van de Motorsport. Zo’n 100.000 minder dan normaal, maar toch: er was weer publiek en relatief gezien was het evenement drukbezocht. De fans die wél een kaartje konden bemachtigen, zagen Quartararo ver boven zijn concurrenten uitstijgen op het razendsnelle Drentse circuit.

Zijn Yamaha-ploeggenoot Maverick Viñales bemachtigde de tweede plaats. De 26-jarige Spanjaard was dit weekend met afstand de meest besproken man in de MotoGP-paddock. Bij de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring eindigde hij vorige week nog als laatste en was hij woedend op de teamleiding van ‘zijn’ Yamaha, maar in Assen startte Viñales wonderwel vanaf pole position aan het hoofdgerecht.

Maverick Viñales Ⓒ EPA

Dit dankzij zijn uitstekende optreden in de kwalificatie. Daarin reed hij de snelste tijd ooit op het TT Circuit: 1.31,814. Enkele uren later druppelde het nieuws binnen dat Viñales zijn tot eind 2022 doorlopende contract bij Yamaha overweegt af te kopen en begin volgend jaar de overstap wil maken naar het fabrieksteam van Aprilia. Dat zou een opmerkelijke move zijn, want de Spanjaard is een van de bestbetaalde coureurs in de hoogste klasse van de motorsport en zou bij Aprilia flink moeten inleveren.

The Doctor

Publiekslieveling Valentino Rossi (42), de negenvoudig wereldkampioen die vorige week werd benoemd tot ereburger van Assen vanwege zijn ongekende successen op het TT Circuit, ging na zeven laps onderuit in de Ruskenhoek. Veel motorsportliefhebbers vrezen dat het Italiaanse racefenomeen bezig is aan zijn laatste seizoen in de MotoGP en dus voor het laatst in actie kwam bij de TT. The Doctor zegt zelf dat hij nog geen beslissing heeft genomen. Zijn crash in Assen was voor Rossi de zoveelste teleurstelling van dit seizoen.

Valentino Rossi is al jaren dé grote publiekslieveling in Assen. Ⓒ HH/ANP

Tegenvaller

Bo Bendsneyder, de enige Nederlander in een van de drie aansprekende klassen uit het WK wegrace, hield gemengde gevoelens over aan zijn thuiswedstrijd. De 22-jarige Rotterdammer, die zo hoopte op een stunt voor eigen publiek, begon vanaf de dertiende plek in de Moto2. Bendsneyer maakte echter een valse start, waardoor hij zijn plek in de top-10 moest inleveren en ver naar achteren zakte.

Bendsneyder kwam uiteindelijk als vijftiende over de streep. Daarmee scoorde hij nog wel een punt voor het WK-klassement. ,,We laten zien dat we de snelheid hebben en met de top mee kunnen”, analyseerde de coureur na afloop. ,,Zonder die straf was het zeker mogelijk geweest om ergens tussen P8 en P10 te eindigen. Dat maakt dit resultaat aan de ene kant zuur. Aan de andere kant mag ik niet klagen dat ik, ondanks die straf, toch nog met een punt wegrijd uit Assen.”

Huzarenstukje

In de Moto3, de lichtste motorklasse, ging Dennis Foggia er met de zege vandoor en leverde Pedro Acosta een huzarenstukje. De Spaanse sensatie van dit seizoen kwam zaterdag zwaar ten val in de training en werd met rug- en borstletsel afgevoerd naar het ziekenhuis in Assen. Daar bracht de pas 17-jarige visserszoon uit Mazarrón ook de nacht door, maar zondagochtend doorstond hij de laatste medische check en kreeg hij tóch toestemming om te racen. Acosta begon vanaf de achttiende plek en eindigde als vierde, waardoor hij de leiding in het wereldkampioenschap behoudt.