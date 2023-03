Weghorst slaat terug met treffer en helpt ManUtd aan ruime zege in Europa League

De aangeslagen Mancunians kenden een droomstart tegen de ploeg die Real Madrid afgelopen weekeinde nog op 0-0 hield in La Liga. Al na zes minuten lag de openingstreffer in de touwen achter Betis-goalie Claudio Bravo, die jarenlang bij concurrent en stadgenoot Manchester City onder contract stond.

Marcus Rashford was de doelpuntenmaker. De Engelsman schoot hard raak nadat een afgeslagen voorzet pardoes voor zijn voeten belandde. Bliksemafleider Weghorst, die opnieuw een basisplaats kreeg van Ten Hag, was er als de kippen bij om het goudhaantje van United te feliciteren. Rashford maakte op Old Trafford zijn 26e doelpunt van het seizoen.

Erik ten Hag steekt een duim op richting een van zijn spelers na een goede actie. Ⓒ ANP/HH

Wout Weghorst

Weghorst had een minuut eerder gedacht zelf de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Zijn goal, na een buikschuiver over het door natte sneeuw geteisterde veld, werd echter afgekeurd vanwege buitenspel van aangever Fred.

De 30-jarige Oranje-international kreeg na een klein half uur nog een kans om te scoren, maar stond dit keer zelf buitenspel en liet de levensgrote kans bovendien onbenut. Van dichtbij werkte hij de bal al glijdend hoog over. De Nederlander kwam in het vervolg van de wedstrijd verdienstelijk voor de dag, maar leek - ondanks nog een grote kans halverwege de tweede helft - wéér niet te scoren. In de slotfase kreeg hij de 4-1 echter op een presenteerblaadje. Met een intikker maakte hij zijn tweede treffer in vijftien duels voor United en deed hij de ophef over zijn actie op Anfield ook direct naar de achtergrond verdwijnen. In het stadion van Liverpool tikte hij om Oranje-collega Virgil van Dijk te plagen het iconische bord in de catacomben aan, iets wat not done is voor een United-speler.

Wout Weghorst mist van dichtbij: de bal gaat hoog over. Ⓒ ANP/HH

Donderslag bij heldere hemel

Beide ploegen hielden er in de eerste helft een moordend hoog tempo op na, maar eigenlijk creëerde alleen United kansen . De 1-1 in de 32e minuut kwam dan ook, ondanks het slechte weer, als een donderslag bij heldere hemel. Juanmi leek bij de aanname voor zijn assist hands te maken, maar de scheidsrechter noch de VAR greep in en dus bleef de onverdiende gelijkmaker van Ayoze Perez staan.

Het scheelde weinig of United was geheel tegen de verhoudingen in zelfs nog met een achterstand gaan rusten. Doelman David De Gea schutterde met een slechte pass, maar had alle geluk dat de van richting veranderde inzet van Perez op de paal naast hem uiteen spatte.

Marcus Rashford opende al vroeg in de wedstrijd de score. Ⓒ ANP/HH

Antony

Antony, de man die voor bijna 100 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, hielp United kort na rust in het zadel met een trademark goal, zoals de Engelsen een treffer volgens beproefd recept noemen. Zoals de fans inmiddels van de Braziliaan gewend zijn, sneed de dribbelaar met de bal aan een elastiek vanaf de rechterkant naar binnen en vond hij met zijn sterke linker de verre hoek. Een beetje zoals Arjen Robben het merendeel van zijn doelpunten maken.

Bruno Fernandes besliste de wedstrijd niet veel later. Geheel vrijstaande kopte hij raak uit een corner, waarmee hij zijn critici op de enige juiste manier van repliek dienden. Na de uiterste pijnlijke nederlaag bij aartsrivaal Liverpool werd de Portugese door fans en media nog ongeschikt geacht als aanvoerder. Ten Hag hield echter vertrouwen in zijn spelmaker, die nog wel goed wegkwam met geel na een gevaarlijke sliding richting de enkels van Betis-goalie Bravo.

Bekijk ook: Ten Hag houdt ondanks stevige kritiek van buitenwacht vertrouwen in aanvoerder Fernandes

De gunstige stelde Ten Hag in staat om smaakmaker Rashford na ruim een uur spelen naar de kant te halen. Geen overbodige luxe. Zondag wacht alweer het thuisduel tegen Southampton, de vierde wedstrijd in nog geen twee weken. De return tegen Betis volgt vier dagen later.