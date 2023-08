Ajax denkt nog niet aan een terugkeer van Hakim Ziyech

„Natuurlijk is hij een uitstekende speler”, zei trainer Maurice Steijn van de club uit Amsterdam in zijn persconferentie voor het eerste competitieduel van zaterdag met Heracles Almelo. „Hij is een absolute meerwaarde voor bijna iedere club. Het is volgens mij ook een prima kerel. Maar we zitten nu ook in een situatie dat we goed zijn voorzien op de posities waar hij graag speelt. We hebben Bergwijn, Berghuis, Kudus, Conceição en Forbs Borges. Als daar nog iets in verandert, dan wordt hij misschien wel een optie. Maar nu niet.”

De 30-jarige Ziyech verliet Ajax drie jaar geleden voor Chelsea. Onder verschillende trainers veroverde hij geen basisplaats bij de club uit Londen. Hij heeft voor komend seizoen geen rugnummer bij Chelsea gekregen. Ziyech mag uitkijken naar een andere club.

Steijn verwacht dat Ajax kan concurreren voor de landstitel met kampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV. „Dat kan al met onze huidige selectie”, zei hij. „En zeker met de versterkingen die nog komen. Voor 31 augustus hebben we een volledige selectie. Dat is mij verzekerd en daar twijfel ik niet aan. Ik weet met wie we bezig zijn.”

Van den Boomen en Medic in basis

Ajax begint tegen Heracles met de aanwinsten Branco van den Boomen en Jakov Medic. Van den Boomen, overgekomen van Toulouse, maakte in de voorbereiding een goede indruk. Medic krijgt voorlopig de voorkeur boven jeugdspeler Olivier Aertssen. Ajax nam de verdediger uit Kroatië vorige week over van FC St. Pauli. „Ik heb alle vertrouwen in hem”, zei Steijn. „Maar we zijn nog op zoek naar verdedigers. Dat is duidelijk.”

Steven Berghuis moet nog een schorsing van drie competitieduels uitzitten. Carlos Forbs Borges is volgens Steijn niet klaar voor een hele wedstrijd. „Zo fit is hij nog niet, maar hij kan denk ik wel invallen”, zei Steijn over de aanvaller die afgelopen seizoen in het tweede elftal van Manchester City speelde.