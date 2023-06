’Hakim Ziyech is rond met Al Nassr’

Volgens internationale media heeft de 30-jarige voetballer uit Dronten overeenstemming met Al Nassr over een contract tot de zomer van 2023. Ook zou er een akkoord zijn tussen beide clubs. Het is nu wachten op de contractondertekening.

Ziyech begon zijn profloopbaan in 2012 bij Heerenveen. Na drie jaar in Friesland maakte hij de overstap naar Twente. In 2016 maakte de international van Marokko een transfer naar Ajax. Na vier goeie jaren in Amsterdam nam Chelsea hem in 2020 over van Ajax. Nu lonkt dus een overstap naar Al Nassr, waar een riant salaris zal wachten op Ziyech.