Premium Het beste van De Telegraaf

Gernot Trauner kan niet wachten op Klassieker: ’Ons meten met een topteam’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Gernot Trauner en Romano Postema liggen op de grond na een stevig duel. Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Met Gernot Trauner (29) haalde Feyenoord afgelopen zomer een verdediger in huis, die in zijn vaderland Oostenrijk regelmatig ook zijn goaltjes meepikte. De Oostenrijker doet het bij de Rotterdammers defensief uitstekend, maar een doelpunt heeft hij nog niet kunnen maken. Tegen FC Groningen was hij er meerdere keren dichtbij en zijn aandeel in het enige doelpunt van Feyenoord was groot, maar omdat zijn inzet via ploeggenoot Marcos Senesi ging, kreeg niet Trauner maar de Argentijn de treffer op zijn naam.