China biedt IOC coronavaccins aan voor Spelen Tokio en Peking

Het IOC gaat de vaccins betalen. De prikken tegen het coronavirus komen beschikbaar voor alle olympische en paralympische sporters die meedoen aan de Spelen van komende zomer in Tokio en begin volgend jaar in Peking. Voor ieder coronavaccin dat naar een sporter gaat, koopt het IOC twee extra vaccins die gebruikt kunnen worden in het land van de sporter.

Heel wat landen zijn al begonnen met het inenten van de atleten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep begin dit jaar op om olympische sporters geen voorrang te geven. De vaccins moeten volgens het WHO in eerste instantie vooral naar ouderen en kwetsbaren gaan.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF riep het IOC eerder al op om een voortrekkersrol te nemen bij het mogelijk vaccineren van de olympische deelnemers. Volgens NOC*NSF dreigt anders een oneerlijk speelveld te ontstaan tussen landen waarin sporters al zijn gevaccineerd en landen waarin dat nog niet gebeurt. De sportkoepel benadrukte keer op keer dat het niet van plan is om bij de Nederlandse overheid te pleiten voor ’voorrang’ in het vaccinatieproces voor de olympische sporters, maar hoopt wel dat de deelnemers de mogelijkheid krijgen om een prik te halen.

Het IOC hoopt dat zoveel mogelijk sporters gevaccineerd zijn voordat ze in juli naar Tokio gaan. „Een aanzienlijk deel van de olympische teams is inmiddels gevaccineerd in lijn met hun nationale vaccinatie-richtlijnen”, zei Bach donderdag. „Een ander deel heeft al toezeggingen gekregen van hun overheden en voert momenteel positieve discussies. We zijn heel blij met het aanbod van China, dat aanvullende doses beschikbaar maakt voor de deelnemers aan de Spelen van Tokio en Peking.” Landen die al gebruikmaken van het Chinese vaccin, krijgen die doses rechtstreeks aangeleverd. Andere landen kunnen bij het IOC aankloppen.

„Dit is weer een mijlpaal in het waarborgen van veilige Spelen in Tokio”, aldus Bach. „Hiermee tonen we onze solidariteit met de Japanse bevolking, waar we zo veel respect voor hebben.”