Wereldkampioen Duitsland geeft titelverdediger Oranje hockeyles op EK

Zodoende is de ploeg van Jeroen Delmee nog niet verzekerd van een plek in de halve finale. Die kan woensdag (17.15 uur) veilig worden gesteld tegen Wales. De Britten staan in Poule B weliswaar met slechts één punt onderaan, maar dat werd wel behaald in een gelijkspel tegen Duitsland.

Door de nederlaag dreigt voor Oranje in de halve finale een ontmoeting met België, de regerend olympisch kampioen die de noorderburen op de laatste grote toernooien steevast dwars zat. Op het recente WK in India bijvoorbeeld versperden de Red Lions de Oranje-leeuwen in de halve eindstrijd na shoot-outs de gang naar de finale.

Duitse stormloop

De Duitsers gingen furieus van start in het ‘Hockeypark’ van Mönchengladbach en drukten de Nederlanders in de eerste zestig seconden met de rug tegen de muur. Na welgeteld één minuut plus een seconde verloor Floris Wortelboer het overzicht, liet Justus Weigand uit zijn rug lopen en prompt lag de bal al achter Maurits Visser: 1-0.

De tegengoal bleek Oranje allesbehalve wakker te hebben geschud. Vreemd, want in het spelershotel in Venlo werden voor de toernooistart vijftig op maat gemaakte matrassen voor de speelsters en spelers van Oranje afgeleverd. In de vijfde minuut verdubbelden de Duitsers de voorsprong, nadat Duco Telgenkamp een voorzet van Niklas Wellen in zijn eigendoel schopte: 2-0.

Niklas Wellen scoort namens Duitsland en juicht. Ⓒ ANP Pro Shots

Technische fouten

Die treffer bleek uiteindelijk de wake-up call voor het Nederlands elftal, dat in het eerste kwart twee strafcorners versierde, maar niet benutte. Terrance Pieters was in het tweede kwart dichtbij de aansluitingstreffer, maar de Duitse goalie Jean-Paul Danneberg had een geweldige redding, net als Visser een minuut later op een ziedende schot van Wellen.

Terwijl Oranje de wedstrijd ogenschijnlijk beter onder controle bleek te hebben, bleven de spelers grossieren in kleine technische fouten. Dat leidde links en rechts tot messcherpe Duitse counters en de gelukkige 3-0 van Malte Hellwig, die zijn schot van richting zag worden veranderd door de stick van Pieters. Een bizarre ruststand, aangezien Duitsland in het openingsduel niet van het kleine Wales had weten te winnen (3-3).

Foppen

Ook Oranje had in de tweede helft snel kunnen scoren, maar Pieters kreeg de bal net niet bij captain Thierry Brinkman. Telgenkamp kwam ook in de buurt van de Duitse doelman, maar die liet zich niet foppen door zijn tip-in. De Duitse defensie gaf geen krimp, bleef scherp verdedigen waarbij de zaalhockeytechnieken de oosterburen goed van pas kwamen. Ook een vierde strafcorner van Jip Janssen zette geen zoden aan de dijk.

Oranje, na de Spelen van Tokio tweemaal op rij winnaar van de FIH Pro League en brons op een WK waar de volgelingen van Delmee in reguliere speeltijd geen duel verloren, zijn in Mönchengladbach hardhandig met beide benen op de grond gezet. Maar goed, het vertoonde spel had veel weg van een veredelde offday. Eén slechte dag hoeft nog niet fataal te zijn, maar nog een offday en de ploeg wordt verwezen naar het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia. Alleen de winnaar van het EK plaatst zich rechtstreeks voor Parijs 2024.

Hockeyers België al zeker van plek in halve eindstrijd

De Belgische hockeyers hebben zich op het Europees kampioenschap in Mönchengladbach voor de halve finales geplaatst. Het team van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel versloeg Spanje in de tweede groepswedstrijd met 5-1.

Bij de rust stond België al met 3-0 voor. De vijf doelpunten kwamen op naam van William Ghislain, Alexander Hendrickx (twee keer), Florent Van Aubel en Nelson Onana. Jose Basterra deed wat terug voor de Spanjaarden.

Eerder wonnen de Belgen met 5-3 van Engeland.