Hake klopt Oosting in trainersduel: ’Heel bijzonder om elkaar nu als vakbroeders te treffen’

RKC-coach Joseph Oosting met zijn collega Rene Haké van Go Ahead Eagles. Ⓒ ANP

DEVENTER - Het inhaalduel in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk was ook een Drents trainersduel. René Hake, de trainer van de thuisclub, en Joseph Oosting, die aan het roer staat bij de Brabanders, kennen elkaar al 35 jaar. Waar eerder dit seizoen in Waalwijk Oosting aan het langste eind trok, zegevierde nu Hake door de winnende goal van Isac Lidberg in de vijfde minuut van de blessuretijd. Door de 3-2 overwinning is Go Ahead vrijwel zeker van nog een jaar Eredivisie, waarin Hake zijn oude ploegmaat volgend jaar gaat tegenkomen bij de confrontaties met FC Twente, want dat is de nieuwe werkgever van Oosting.