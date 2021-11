Premium Het beste van De Telegraaf

’Nog steeds in de beste positie’ Louis Van Gaal bespeelt met oog op cruciaal treffen met Noorwegen het positiviteitsorgel

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bondscoach Louis van Gaal ’fotografeert’ het winnende team op de training. De trainer probeert het positieve gevoel er weer in te krijgen bij Oranje. Ⓒ FOTO Orange Pictures

ZEIST - Na het echec tegen Montenegro (2-2) heeft bondscoach Louis van Gaal zijn chagrijn in Podgorica achtergelaten. Tijdens de hersteltraining in Zeist strooide de keuzeheer onophoudelijk complimenten uit over de fanatiek trainende reserves en invallers van afgelopen zaterdag. Door het positiviteitsorgel te bespelen hoopt Van Gaal zijn team na de mokerslag op de Balkan weer op de been te krijgen voor de beslissende laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen dinsdag in een lege Kuip.