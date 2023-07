Feyenoord blijft aandringen voor Ayase Ueda

Feyenoord laat Ayase Ueda (24) niet los. De Japanse spits, bij Cercle Brugge goed voor 23 goals in 42 duels, is een van de topkandidaten van de Rotterdammers als vervanger van Danilo. Ze deden al een bod, maar dat was ontoereikend.

Ayase Ueda. Ⓒ ANP/HH