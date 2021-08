Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-talent wil nog ’veel beter’ Devyne Rensch dacht mailtje Jong Oranje open te klikken: ’Tot ik naam Van Gaal zag staan’

Door Mike Verweij

Devyne Rensch in actie voor Jong Oranje op het afgelopen EK. De Ajax-verdediger mag zich nu bij het ’grote’ Oranje voegen. Ⓒ Foto’s Getty Images

AMSTERDAM - De komeet Devyne Rensch blijft stijgen. Nadat de achttienjarige verdediger in zijn eerste seizoen in Ajax 1 de dubbel veroverde, beleeft hij een nieuw hoogtepunt. Louis van Gaal ruimde in zijn Oranje-selectie voor de WK-kwalificatieduels met Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) een plek in voor Rensch, die dolblij en kritisch tegelijk is. „Dit is prachtig, maar het moet allemaal nog veel beter. Ik wil fysiek sterker worden en verdedigend beter leren koppen”, lacht het pareltje uit de Amsterdamse opleiding.