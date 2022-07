Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Koersdirecteur laat op rustdag hart voor renners uit Nederland spreken Tour-baas Prudhomme: ’Van der Poel kan er uit het niets weer staan’

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Koersdirecteur Christian Prudhomme heeft al vaker zijn zwak voor Nederland uitgesproken. De eindzege van Jan Janssen in 1968 was zijn allereerste kennismaking met La Grande Boucle, waarin hij nu de grote baas is. Hoewel zijn agenda op de rustdag uitpuilt van de afspraken, neemt hij met uitzicht over de groene weides van skioord Morzine toch uitgebreid de tijd voor een interview. Hij noemt de opeenvolgende sprintzeges van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen ’heel speciaal’ en begint tóch te stralen wanneer het over de tot nu toe nog onzichtbare Mathieu van der Poel gaat. „Of hij nog gaat winnen? Ik hoop het. Niets is onmogelijk voor Van der Poel.”