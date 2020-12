Boomstra en Georgiev dammen om wereldtitel in Eindhoven

De strijd om de wereldtitel dammen vindt ieder jaar plaats, maar om het jaar op een andere wijze. In het ene jaar is er een tweekamp, het andere jaar een toernooi met een groot aantal spelers. De winnaar van de tweekamp heeft dan het jaar daarna het recht om de winnaar van het grote toernooi uit te dagen. Dat recht komt nu toe aan Boomstra, de kampioen van 2016 en 2018. Georgiev behaalde in 2019 de wereldtitel bij een toernooi in Ivoorkust. Daarmee werd de Rus voor de tiende keer wereldkampioen, een evenaring van het record van zijn landgenoot Aleksej Tsjizjov.

Ook in 2016 en 2018 vond de tweekamp om de wereldtitel plaats in Nederland. Bij die laatste keer was de Rus Alexander Schwartzman de tegenstander en werd er gespeeld in Leeuwarden, Groningen en Assen. „Het is uniek dat we voor de derde keer op rij gastheer mogen zijn van deze titelstrijd”, zegt Arjan de Vries, directeur van het sportcluster Veenendaal, waaronder de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). „We hebben in Eindhoven een uitstekende locatie weten te vinden, die naadloos aansluit bij de damsport. Via Twitch hebben we bovendien een uniek platform om de partijen uit te kunnen zenden.”