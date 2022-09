PSV nog weken zonder Luuk de Jong

„Luuk de Jong gaat niet mee naar Leeuwarden”, zo bevestigde trainer Ruud van Nistelrooy vrijdag op de persconferentie. „Hij staat wel op het veld, maar legt nog een individueel traject af. Het is te vroeg om hem in te brengen.” Ook in de Europa League tegen FC Zürich zal hij nog niet van partij zijn. „Het is een kwestie van nog een aantal weken.”

De Jong keerde deze zomer na drie jaar Sevilla, waarvan hij een seizoen werd verhuurd aan Barcelona, terug in Eindhoven. Sindsdien speelde hij zeven duels, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.