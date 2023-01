Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dammer Groenendijk opnieuw Nederlands kampioen

18:28 uur Jan Groenendijk heeft zijn Nederlandse titel in het dammen geprolongeerd. In het Wageningse Fletcher Hotel kwam hij door een niet meer verwachte overwinning op Wouter Sipma in de laatste ronde nog langszij bij medekoploper Alexander Baljakin, die in de slotronde Jan van Dijk versloeg. In de barrage was de 24-jarige Groenendijk vervolgens twee keer de sterkste (4-0).

De Nijmeegse student natuur- en sterrenkunde speelt voor de Wageningse ereklasser WSDV.

Martijn van IJzendoorn werd derde op het NK, voor Van Dijk.

Handballers zonder coronabesmettingen naar WK

17:40 uur Het Nederlands mannenteam is met de volledige selectie afgereisd naar het WK handbal in Polen. De verplichte testronde op corona voorafgaand aan de start van het toernooi leverde geen positieve gevallen op bij de internationals en stafleden, meldde het handbalverbond NHV.

Oranje speelt vrijdagavond in Krakau zijn eerste groepswedstrijd tegen Argentinië. De selectie van bondscoach Staffan Olsson telt achttien spelers.

De mondiale handbalbond IHF heeft voor het komende WK in Zweden en Polen een vrij strikt protocol opgesteld om besmettingen te voorkomen. Testen is verplicht, besmette spelers moeten in isolatie en spelers mogen geen contact zoeken met de fans. Volgens Olsson zijn veel bonden tegen de beperkingen en is er protest ingediend, maar de IHF is onvermurwbaar.

„Die beperkingen zijn helemaal niet nodig. Corona is nu vaak niet meer dan een verkoudheid. Wat mij betreft geldt de universele regel; als een speler ziek is, speelt hij niet”, zei Olsson donderdag tijdens een persmoment.

De volgende verplichte testronde is na de groepsfase. Aangezien er geen besmettingen uit de laatste testronde zijn gekomen, zijn in principe alle spelers inzetbaar bij eerste drie wedstrijden van het toernooi.

Eintracht Frankfurt krijgt 146.000 euro boete voor wangedrag fans

17:30 uur Eintracht Frankfurt heeft een boete van 146.000 euro gekregen voor wangedrag van de supporters tijdens wedstrijden. Het vonnis is afkomstig van de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond.

De boete heeft betrekking op zes gevallen van misdragingen van supporters. Zo liepen twee Frankfurtse fans het veld op tijdens de wedstrijd in de Bundesliga tegen VfL Wolfsburg op 10 september en onderbraken zij het spel gedurende 60 seconden. Een tweede onderbreking werd veroorzaakt door supporters van Eintracht die een aansteker op het veld gooiden.

Andere incidenten vonden plaats in wedstrijden tegen Stuttgarter Kickers in de Duitse beker en in de competitie tegen VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund. De club mag bijna 50.000 euro van de boete besteden aan investeringen in veiligheid of maatregelen ter voorkoming van geweld.

KNVB straft NAC voorwaardelijk voor ongeregeldheden bij Den Bosch

15:27 uur NAC Breda heeft van de KNVB een voorwaardelijke straf gekregen van het spelen van één wedstrijd zonder uitpubliek. Supporters van de Brabantse club misdroegen zich in oktober, na de wedstrijd tegen FC Den Bosch, in het bezoekersvak.

„Naar aanleiding van de beelden zijn reeds stadionverboden opgelegd aan de betrokken personen. Inmiddels heeft de club ook vanuit de KNVB een straf ontvangen. Deze straf is niet enkel voor het incident in Den Bosch, maar een optelsom van meerdere incidenten”, meldt NAC.

De voorwaardelijke straf geldt voor twee jaar. Als het in die periode opnieuw uit de hand loopt, moet NAC één uitwedstrijd spelen zonder meereizende supporters.

UEFA zet videoscheidsrechter ook in Conference League in

14:43 uur De UEFA voert het gebruik van de videoscheidsrechter ook in de Conference League in. De Europese voetbalbond meldt dat de VAR volgende maand in de knock-outfase voor het eerst ingezet wordt. Dat gebeurt tijdens de duels in de play-offs, op 16 en 23 februari.

De acht winnaars van die play-offs voegen zich bij de acht groepswinnaars, waaronder AZ, voor het spelen van de achtste finales. Ook in de achtste finales en het vervolg van het toernooi, is de videoscheidsrechter beschikbaar.

Tot dusverre moesten de teams in de Conference League, het derde Europese clubtoernooi, het in de groepsfase nog zonder de VAR doen. De UEFA gebruikte vorig seizoen de videoscheidsrechter in de laatste fase van het toernooi, in de halve finales en finale. Feyenoord verloor toen in de eindstrijd van AS Roma.

Rode kaart Cambuur-doelman Virginia geseponeerd

13:53 uur SC Cambuur-trainer Sjors Ultee kan zondag in de competitiewedstrijd tegen FC Emmen toch een beroep doen op João Virginia. De doelman kreeg woensdag in het verloren bekerduel met De Treffers (1-0) in de slotfase een rode kaart van scheidsrechter Joey Kooij.

Virginia was in de slotminuten mee ten aanval getrokken en daarbij in aanraking gekomen met zijn collega Niels Kornelis aan de andere kant. Kooij zag er een rode kaart in, maar die werd een dag later door voetbalbond KNVB geseponeerd. Cambuur moest het duel uitspelen met veldspeler Doke Schmidt in het doel omdat Ultee al vijf keer had gewisseld.

Platini in beeld als nieuwe voorzitter Franse voetbalbond

13:32 uur Michel Platini is een belangrijke kandidaat om Noël Le Graët op te volgen als voorzitter van de Franse voetbalbond. Dat melden Franse en Duitse media donderdag.

La Graët stapte eerder deze week op na uitspraken die hij deed over Zinédine Zidane, over een eventueel bondscoachschap van de Franse ploeg.

Platini was tot 2015 voorzitter van de UEFA en wilde in die tijd graag de nieuwe eindverantwoordelijke van de FIFA worden, maar aanklachten van fraude ontnamen hem die mogelijkheid. De oud-voetballer werd vorig jaar zomer, net als voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, vrijgesproken voor zijn rol in een corruptiezaak. De Zwitserse rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van fraude bij het uitvoeren van een verdachte transactie, waar de Fransman en Zwitser voor terechtstonden.

De 67-jarige Platini zei na die uitspraak geen baan als voetbalbestuurder meer te ambiëren.

Draper verrast Chatsjanov op tennistoernooi Adelaide

09.13 uur: Het Britse talent Jack Draper heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Adelaide. Draper, op de Australian Open volgende week de eerste tegenstander van de Spanjaard Rafael Nadal, verraste de Russische nummer 3 van de plaatsingslijst Karen Chatsjanov: 6-4 7-6 (3). Vorige week was de Rus op dezelfde plek, in het eerste van twee voorbereidingstoernooien, nog te sterk geweest voor de 21-jarige Brit.

Draper verzuimde bij 6-5 de partij uit te serveren, maar was in de tiebreak alsnog te sterk voor de Rus, die 20e staat op de wereldranglijst. Hij neemt het voor een plek in de finale op tegen de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo.

In het dubbeltoernooi in Adelaide bereikten twee Nederlanders de halve finales. Wesley Koolhof deed dat met de Brit Neal Skupski door de Mexicaan Santiago González en de Fransman Edouard Roger-Vasselin te verslaan. Jean-Julien Rojer versloeg met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah. Koolhof en Rojer ontlopen elkaar nog in de halve finales.

Milwaukee Bucks overwinnen inzinking in Atlanta

08.51 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na een wisselvallig optreden alsnog Atlanta Hawks verslagen. De bezoekers verspeelden een voorsprong van 24 punten, maar voorkwamen in de slotminuten een nederlaag: 105-114.

Dat was met name te danken aan topschutter Jrue Holiday (27 punten) en Brook Lopez (20 punten en 12 rebounds), die met een driepunter in de slotfase de bezoekers wat lucht gaf. Giannis Antetokounmpo kwam tot 7 punten, zijn laagste score dit seizoen, maar was wel goed voor 18 rebounds en 10 assists.

Atlanta had na een inhaalrace met nog ruim 3 minuten op de klok de leiding genomen: 103-101. Maar de Bucks reageerden met 10 punten op rij.

Atlanta miste topschutter Trae Young wegens ziekte.