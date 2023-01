Sport Kort: Milwaukee Bucks overwinnen inzinking in Atlanta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Draper verrast Chatsjanov op tennistoernooi Adelaide

09.13 uur: Het Britse talent Jack Draper heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Adelaide. Draper, op de Australian Open volgende week de eerste tegenstander van de Spanjaard Rafael Nadal, verraste de Russische nummer 3 van de plaatsingslijst Karen Chatsjanov: 6-4 7-6 (3). Vorige week was de Rus op dezelfde plek, in het eerste van twee voorbereidingstoernooien, nog te sterk geweest voor de 21-jarige Brit.

Draper verzuimde bij 6-5 de partij uit te serveren, maar was in de tiebreak alsnog te sterk voor de Rus, die 20e staat op de wereldranglijst. Hij neemt het voor een plek in de finale op tegen de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo.

In het dubbeltoernooi in Adelaide bereikten twee Nederlanders de halve finales. Wesley Koolhof deed dat met de Brit Neal Skupski door de Mexicaan Santiago González en de Fransman Edouard Roger-Vasselin te verslaan. Jean-Julien Rojer versloeg met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah. Koolhof en Rojer ontlopen elkaar nog in de halve finales.

Milwaukee Bucks overwinnen inzinking in Atlanta

08.51 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na een wisselvallig optreden alsnog Atlanta Hawks verslagen. De bezoekers verspeelden een voorsprong van 24 punten, maar voorkwamen in de slotminuten een nederlaag: 105-114.

Dat was met name te danken aan topschutter Jrue Holiday (27 punten) en Brook Lopez (20 punten en 12 rebounds), die met een driepunter in de slotfase de bezoekers wat lucht gaf. Giannis Antetokounmpo kwam tot 7 punten, zijn laagste score dit seizoen, maar was wel goed voor 18 rebounds en 10 assists.

Atlanta had na een inhaalrace met nog ruim 3 minuten op de klok de leiding genomen: 103-101. Maar de Bucks reageerden met 10 punten op rij.

Atlanta miste topschutter Trae Young wegens ziekte.