Drama op Assen: opnieuw zware blessure motorcoureur Van der Mark na horrorcrash

Van der Mark maakte een zogenoemde highsider en moest daarna lang worden behandeld langs de kant van de baan waar al zichtbaar was dat zijn linkerbeen in een onnatuurlijke houding lag.

Volgens de eerste berichten zou het gaan om een gebroken dijbeen. Van der Mark is afgevoerd naar het ziekenhuis in Assen.

Drama op drama

Van der Mark, afkomstig uit Bergschenhoek, brak ruim een jaar geleden bij een val tijdens een mountainbiketocht een been. Eenmaal hersteld volgde in mei een heupbreuk na een trainingsongeval op het circuit van Estoril in Portugal.

Begin maart van dit jaar ging het weer mis in het Indonesische Mandalika. Van der Mark kwam in het tweede raceweekeinde in de Superbike ten val en brak daarbij twee vingers. Hij was net op tijd hersteld om in Assen in actie te komen.