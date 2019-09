Oranje in de min tegen Duitsland

De mooiste zege dateert van 21 juni 1988, toen het Nederlands elftal het toenmalige West-Duitsland in Hamburg tijdens de halve finale van het EK met 2-1 versloeg. Ronald Koeman, de huidige bondscoach, tekende voor de gelijkmaker. Marco van Basten zette Nederland met de 2-1 op zijn kop.

Koeman keert vrijdag als bondscoach terug in Hamburg, waar hij in 1988 de zege vierde op een manier waar hij liever niet meer aan wordt herinnerd. Staande voor het vak met Nederlandse supporters veegde hij zijn billen af met een geruild shirt van Olaf Thon.

Nico Schulz passeert Jasper Cillessen: 2-3. Ⓒ AFP

De meest pijnlijke nederlaag tegen de Duitsers dateert van 7 juli 1974 toen Oranje in de finale van het WK een voorsprong verspeelde (2-1).

Oranje voetbalde het afgelopen jaar driemaal tegen de Duitsers. Met Koeman op de bank werd er in de Nations League gewonnen (3-0) en gelijkgespeeld (2-2). Duitsland won eind maart de eerste confrontatie in de EK-kwalificatie (2-3), met dank aan een treffer in de laatste minuut van Nico Schulz.

Koeman

Als je het aan Ronald Koeman vraagt, dan is Duitsland voor het Nederlands elftal misschien wel een lastigere tegenstander dan wereldkampioen Frankrijk. „Ze spelen zo gevarieerd en aanvallend, met slechts drie verdedigers. Ze hebben ook erg veel mogelijkheden, ook nu Leroy Sané geblesseerd is.”

Het is voor Duitsland en bondscoach Joachim Löw de hoogste tijd om terug te keren in de wereldtop. Ⓒ REUTERS

Voor Duitsland was 2018 een jaar om snel te vergeten. Nooit eerder werd Die Mannschaft al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was eindigde het elftal van bondscoach Joachim Löw achter het Nederlands elftal en Frankrijk als laatste in een poule van de Nations League. Met het schaamrood op de kaken degradeerde de viervoudig wereldkampioen uit de hoogste divisie van de nieuwe competitie van de UEFA.

Onder druk

Löw is al sinds 2006 bondscoach van Duitsland. Nog nooit stond hij zo onder druk als vorig jaar. De bazen van de Duitse voetbalbond vertrouwen echter nog steeds op de trainer die zijn ploeg in 2014 naar de wereldtitel leidde. Nu is Löw zijn ploeg aan het verjongen en heeft hij afscheid genomen van Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng.

Bij Duitsland krijgen spelers als Serge Gnabry, Niklas Süle, Thilo Kehrer en Nico Schulz nu een kans. Luca Waldschmidt, deze zomer nog topscorer voor Jong Duitsland op het EK, is voor het eerst uitgenodigd. Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en Marco Reus zorgen voor de broodnodige ervaring.

Luca Waldschmidt is nieuw bij ’Die Mannschaft’. Ⓒ EPA

„Mijn elftal is nog niet stabiel”, blikt Löw vooruit op de duels van vrijdag met Oranje en komende maandag tegen Noord-Ierland. „Maar de jonge jongens zijn erg gemotiveerd. Ze zijn talentvol en bereid om hard te werken. We willen aanvallen. Met verdedigend voetbal win je volgens mij geen groot toernooi meer.”

Overtuigend begin

Duitsland is de EK-kwalificatie overtuigend begonnen met een uitzege op Nederland (2-3) en overwinningen op Estland (8-0) en Wit-Rusland (2-0). Löw en zijn spelers stuiten vrijdag voor de vierde keer in een jaar op Oranje. Het eerste duel in de Nations League ging geflatteerd verloren (3-0), twee van de drie Nederlandse treffers in in de Johan Cruijff ArenA vielen in de laatste vier minuten.

Duitsland liet Oranje ook ontsnappen in de tweede confrontatie in de Nations League. Nederland werd redelijk weggespeeld, maar Quincy Promes en Virgil van Dijk scoorden in de laatste vijf minuten (2-2). Ook in maart begon Duitsland beter aan de eerste ontmoeting in de EK-kwalificatie en pakte het - zoals gezegd - in de slotminuut de zege: 2-3.